СМИ: в американском курортном городе на пляж выбросило прибоем морскую мину

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /ТАСС/. Морская учебная мина диаметром около 1,2 м появилась в воскресенье ночью на пляже курортного городка Лодердейл-бай-зе-си во Флориде. Об этом сообщила местная газета Sun Sentinel.

По ее сведениям, отряд саперов прибыл на пляж около 2:30 по местному времени (09:30 мск) и оцепил небольшой его участок, прилегающий к местному отелю. Как отмечает издание, несмотря на то что на корпусе мины была надпись "неактивная", ее могли использовать в ходе военных учений, и оставалась вероятность, что взрывное устройство взрывоопасно.

После обследования саперами и военными мина была передана представителям ВВС США, чья военная база располагается неподалеку от места происшествия. В 10:45 по местному времени (17:45 мск) пляж был вновь открыт для отдыхающих.