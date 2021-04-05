{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Предположительно, тело пропавшего в марте водолаза обнаружили рядом с портом Сахалина

Мужчина пропал 28 марта во время погружения в заливе Анива

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Экипаж буксира "Свитцер Сахалин" обнаружил в море рядом с портом Пригородное в Корсаковском районе (юг Сахалина) тело мужчины. Предположительно, речь идет о пропавшем в конце марта водолазе-любителе, сообщили в понедельник ТАСС в морском спасательном подцентре Южно-Сахалинска.

"Предположительно, тело пропавшего [водолаза]. Тело было отправлено на берег для опознания", - рассказали в подцентре.

Как сообщали ранее в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, водолаз-любитель пропал 28 марта во время погружения в заливе Анива на юге Сахалина вместе с двумя товарищами. Двое дайверов поднялись на поверхность, судьба третьего оставалась неизвестной. Группа спасателей все эти дни вела поиски.

Теги
РоссияСахалинская область
Группа полицейских попала в засаду на юге Мексики
Начальник муниципальной полиции и двое его подчиненных были убиты
Читать полностью