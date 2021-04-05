{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Одинцове загорелись 10 бытовок

Пожар угрожает газовым баллонам

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. На Можайском шоссе недалеко от МКАД в Одинцовском городском округе Подмосковья утром в понедельник загорелись 10 бытовок. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Около 06:40 поступило сообщение о пожаре на Можайском шоссе, 165, в поселке Новоивановское Одинцовского городского округа. По предварительной информации, там горят 10 бытовок на общей площади 80 кв. м", - сказал собеседник агентства. По его словам, пожар угрожает газовым баллонам.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные, данных о пострадавших нет.

Теги
Россия
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии выросло до 55
Еще 40 человек пропали без вести
Читать полностью