В Одинцове загорелись 10 бытовок

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. На Можайском шоссе недалеко от МКАД в Одинцовском городском округе Подмосковья утром в понедельник загорелись 10 бытовок. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Около 06:40 поступило сообщение о пожаре на Можайском шоссе, 165, в поселке Новоивановское Одинцовского городского округа. По предварительной информации, там горят 10 бытовок на общей площади 80 кв. м", - сказал собеседник агентства. По его словам, пожар угрожает газовым баллонам.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные, данных о пострадавших нет.