В Вологде возбудили дело из-за нарушений при строительстве дома для переселенцев

ВОЛОГДА, 5 апреля. /ТАСС/. Следователи в Вологде возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего гендиректора вологодской компании ООО "Стройгрупп-регион" по факту злоупотребления полномочиями при строительстве многоквартирного дома в Вологде для переселенцев из аварийного жилья. Как говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Вологодской области, дом возведен с грубыми нарушениями и отклонениями от проектной документации, есть угроза обрушения из-за дефектов.

"Следственными органами СК РФ по Вологодской области в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего гендиректора ООО "Стройгруп-регион", подозреваемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности), возбуждено еще одно уголовное дело по факту строительства с нарушениями 49-квартирного жилого дома на улице Алексинской в Вологде по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)", - сообщает ведомство.

По данным следствия, трехэтажный дом построен по муниципальному контракту, заключенному с ООО "Стройгруп-регион" в 2014 году. В него переселились граждане из аварийных домов. Практически сразу жильцы стали отмечать строительные дефекты в доме. Следователи выявили расхождения в выполненных строительно-монтажных работах с проектной документацией по 10 разделам, в том числе наличие трещин на фундаменте, допущенная ошибка в расчетах фундамента привела к дефекту, создающему угрозу обрушения здания. К таким последствиям также привело некачественное выполнение строительных работ, нарушение технологии, некачественная разработка проектной документации, несоответствие выполненных работ, в том числе удешевление строительства за счет неисполненных работ и некачественных стройматериалов.

"Совокупность выявленных дефектов на текущий момент, неустранимых и критических, как отмечалось специалистами, позволила следователям сделать вывод, что основные несущие конструкции здания находятся в аварийном состоянии, что может создать угрозу жизни и здоровью проживающих людей", - отметили в следственном управлении.

В 2017 году муниципальный "Градостроительный центр города Вологды" потребовал через суд устранить недостатки. Арбитражный суд Вологодской области обязал застройщика устранить недостатки, но решение суда не исполнено. Следователи также подсчитали, что для сноса дома и возведения нового потребуется 100,8 млн рублей. "По мнению следствия, в результате умышленных преступных действий единственного участника и генерального директора ООО "Стройгрупп-регион" причинен существенный вред правам и законным интересам граждан и государства в лице муниципального образования город Вологда (ст. 201 УК РФ). Уголовные дела соединены в одно производство", - добавили в следственном управлении.

Как уточнили ТАСС в управлении, сейчас в 49-квартирном доме проживает одна семья.