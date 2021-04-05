Суд арестовал жителя Ростова-на-Дону, планировавшего акцию вандализма

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апреля. /ТАСС/. Один из участников экстремистской организации, планировавший закидать красками отдел полиции в Ростове-на-Дону, арестован на 49 суток. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Ворошиловского суда Ростова-на-Дону.

"Суд постановил избрать фигуранту дела меру пресечения в виде содержания под стражей на 49 суток, то есть по 23 мая включительно", - сказал представитель суда.

Источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что мужчина вопреки обязательству о явке пытался выехать на Украину.