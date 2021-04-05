Экс-главу предприятия "Аэропорты Севера" приговорили к семи годам колонии за мошенничество

ЯКУТСК, 5 апреля. /ТАСС/. Бывший генеральный директор предприятия "Аэропорты Севера" признан виновным в мошенничестве и растрате. Суд приговорил его к семи годам в колонии общего режима и назначил штраф в размере 1 млн рублей, сообщает в понедельник пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уголовное дело было расследовано Восточно-Сибирским следственным управлением на транспорте СК РФ.

"В Якутском городском суде Республики Саха (Якутия) 5 апреля 2021 года окончено рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ФКП "Аэропорты Севера". Судом вынесен обвинительный приговор по ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Присвоение или растрата", "Мошенничество")", - говорится в сообщении.

Суд установил, что обвиняемый незаконно похитил денежные средства в сумме более 90 млн рублей, выделенных в рамках реализации федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта "Чокурдах", и распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, обвиняемый незаконно передал в пользование жилое помещение, находящееся в федеральной собственности, чем причинил имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 3 млн рублей. "Также бывший генеральный директор ФКП "Аэропорты Севера" умышленно совершил растрату, то есть хищение денежных средств ФКП "Аэропорты Севера", вверенных ему в силу занимаемой должности, и расходовал их на личные цели, направленные на формирование положительного образа для последующего участия в выборах народных депутатов, чем причинил ущерб ФКП в особо крупном размере на сумму более 1 млн рублей", - добавили в ведомстве.

Подсудимый вину в совершенных преступлениях не признал, однако сторона государственного обвинения представила доказательства, подтверждающие виновность подсудимого. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафа в размере 1 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.