Псковская таможня пресекла ввоз в Россию крупной партии ядовитых веществ

ПСКОВ, 5 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Псковской таможни пресекли ввоз на территорию России крупной партии сильнодействующих и ядовитых веществ, которые злоумышленники собирались распространить на территории Москвы и Московской области. Обнаружено почти 100 наименований различных веществ, в том числе ядовитые метанол и бруцин, а также почти 23 кг хлороформа, который относится к сильнодействующим веществам, сообщила в понедельник пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

"Сотрудники таможни выявили схему незаконного перемещения на таможенную территорию Евразийского экономического союза через МАПП Бурачки сильнодействующих и ядовитых веществ, наркотических средств и их прекурсоров. При таможенном досмотре транспортного средства международной перевозки таможенники обнаружили незадекларированный товар в количестве 96 наименований. Среди незаконно перемещаемых химических веществ выявили 1 337 л матанола, 5 г бруцина, 2 г хлороформа, 5 г тестостерона и 0,025 г тренболона", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, метанол и бруцин являются ядовитыми веществами. Хлороформ, тестостерон и тренболон относятся к сильнодействующим веществам. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ "Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ", а также по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов".

"Под товарами прикрытия злоумышленники использовали различные химические реактивы, не требующие предъявления специальной разрешительной документации. Запрещенные к ввозу вещества перемещались из Германии в адрес организаций, расположенных на территории Москвы и Московской области. Во втором транспортном средстве сотрудники таможни выявили смеси, содержащие 22,8 кг хлороформа и 166 г прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ", - говорится в сообщении.

За незаконное перемещение через границу сильнодействующих веществ предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей, либо в размере дохода осужденного за период до пяти лет. За незаконное перемещение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей, либо в размере дохода осужденного за период до пяти лет.