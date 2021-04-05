Мужчина получил 10 лет колонии за контрабанду наркотиков в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апреля. /ТАСС/. Суд приговорил в 10 годам лишения свободы гражданина РФ, задержанного сотрудниками пограничной службы в Ростовской области. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Суд установил, что в октябре 2018 года мужчина предпринял попытку незаконного перехода государственной границы в районе города Донецка Ростовской области. Ему удалось перенести на российскую территорию более 2 кг наркотиков, однако его задержал пограничный наряд.

"Решением Донецкого городского суда Ростовской области, по которому был признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде 10 лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение границы"), ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества"), ч. 3 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей").

На приговор Донецкого суда осужденный подал жалобу. Решением Ростовского областного суда приговор мужчине оставлен без изменения, отметили в пресс-службе.