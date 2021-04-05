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Защита главы департамента Минпромторга Серватинского просит суд выпустить его из СИЗО

Адвокат Алексей Ануфриенко подчеркнул, что инкриминируемое его подзащитному деяние не предполагает арест

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Представитель защиты директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского, обвиняемого в превышении должностных полномочий, просит Московский городской суд смягчить ему меру пресечения. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Алексей Ануфриенко.

"Мы просим избрать иную меру пресечения, не связанную с нахождением под стражей, так как инкриминируемое ему деяние не предполагает избранный в отношении него арест", - сказал защитник.

Серватинский был задержан на прошлой неделе, Хамовнический районный суд Москвы арестовал его до 1 июня. Чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в", ч. 3 ст. 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий). Максимальное наказание по этой статье составляет 10 лет лишения свободы.

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