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Женщина пострадала в Воронеже в ДТП из-за пьяного полицейского

В настоящее время сотрудник правоохранительных органов отстранен от служебных обязанностей

ВОРОНЕЖ, 5 апреля. /ТАСС/. Выезд пьяного сотрудника полиции, который был на личном автомобиле и не исполнял служебные обязанности, на встречную полосу движения в Воронежской области стал причиной ДТП, сам полицейский и еще одна женщина пострадали, сотрудник отстранен от служебных обязанностей, сообщила журналистам пресс-служба ГУ МВД по региону.

"На автодороге Бутурлиновка - Воробьевка - Калач водитель автомобиля Mercedes, 38-летний сотрудник полиции, который двигался на личном автомобиле вне службы, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2115 под управлением 28-летней местной жительницы. В результате ДТП оба водителя доставлены в районную больницу", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, ДТП произошло в 15:35 мск в воскресенье, 4 апреля. "Сотрудник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения. Руководством регионального главка по данному факту назначено проведение служебной проверки, сотрудник полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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