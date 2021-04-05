Женщина пострадала в Воронеже в ДТП из-за пьяного полицейского

ВОРОНЕЖ, 5 апреля. /ТАСС/. Выезд пьяного сотрудника полиции, который был на личном автомобиле и не исполнял служебные обязанности, на встречную полосу движения в Воронежской области стал причиной ДТП, сам полицейский и еще одна женщина пострадали, сотрудник отстранен от служебных обязанностей, сообщила журналистам пресс-служба ГУ МВД по региону.

"На автодороге Бутурлиновка - Воробьевка - Калач водитель автомобиля Mercedes, 38-летний сотрудник полиции, который двигался на личном автомобиле вне службы, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2115 под управлением 28-летней местной жительницы. В результате ДТП оба водителя доставлены в районную больницу", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, ДТП произошло в 15:35 мск в воскресенье, 4 апреля. "Сотрудник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения. Руководством регионального главка по данному факту назначено проведение служебной проверки, сотрудник полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.