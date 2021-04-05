В ДТП в Туле пострадали семь человек

ТУЛА, 5 апреля. /ТАСС/. Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Туле, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД.

По данным источника в экстренных службах, в аварии пострадали семь человек. "По предварительным данным, пострадали семь человек", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе управления МВД сообщили, что авария с участием автомобиля Chevrolet и автобуса, не связанного с маршрутными перевозками, произошла днем в понедельник на улице Щегловской Засеки в Туле. "Полицейские работают на месте происшествия, устанавливают обстоятельства ДТП", - отметили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения региона, по предварительной информации, госпитализация потребовалась одному человеку. "Водитель легкового автомобиля доставляется в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина", - сказали в пресс-службе.

В новость были внесены изменения (17:03 мск) - добавлен комментарий регионального Минздрава.