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Ребенок пострадал из-за пиротехники в хореографическом училище в Москве

14-летний мальчик пронес в учебное заведение петарду, которая сработала в раздевалке

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Ребенок пострадал из-за взрыва пиротехники в хореографическом училище на юге Москвы. Как сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе столичной прокуратуры, по делу начали проверку.

"5 апреля 14-летний мальчик пронес в хореографическое училище пиротехническое изделие, которое сработало в раздевалке. В результате другому ребенку потребовалась медицинская помощь", - уточнили в прокуратуре.

В ходе проверки установят причины и обстоятельства произошедшего. Прокуроры также дадут оценку обеспечению безопасности в учебном заведении.

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