Reuters: число жертв наводнений в Восточном Тиморе и Индонезии выросло до 113

ТАСС, 5 апреля. По меньшей мере 113 человек погибли в результате паводков и оползней в Индонезии и Восточном Тиморе. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на власти двух стран.

По данным индонезийского агентства по ликвидации стихийных бедствий, число погибших в южной части страны достигло 86, еще 71 человек пропал без вести. Всего стихия затронула около 30 тыс. человек, некоторые из них находятся в эвакуационных центрах.

Спасательные операции осложняются в связи с обрушением пяти мостов и заблокированными из-за упавших деревьев дорогами.

Согласно заявлению указанного агентства, действие циклона может усилиться в ближайшие 24 часа, что вызовет усиление дождей и ветров. При этом стихия, вероятно, начнет ослабевать в ближайшие два дня.

По данным правительства Восточного Тимора, который делит с Индонезией остров Тимор, в этой стране погибли 27 человек и около 7 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее в понедельник агентство Reuters со ссылкой на представителя властей страны сообщало, что по меньшей мере 21 человек погиб в Восточном Тиморе из-за стихии. Агентство "Синьхуа" информировало, что жертвами наводнений в граничащей с Восточным Тимором Индонезии стали 68 человек, 70 пропали без вести.