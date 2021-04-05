Суд в Вологде вынес приговор по делу о хищении 73 млн рублей при строительстве виадука

СЫКТЫВКАР, 5 апреля. /ТАСС/. Вологодский городской суд вынес приговор по резонансному уголовному делу о хищении 73 млн рублей при строительстве Белозерского шоссе в Вологде. Бывший замглавы города Вологды - начальник департамента градостроительства Алексей Осокин и директор строительной фирмы ООО "СК Север" Анатолий Бутусов признаны виновными в мошенничестве и приговорены к реальному лишению свободы, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Вологодской области.

"Вологодский городской суд огласил приговор в отношении Алексея Осокина, Анатолия Бутусова и [экс-консультанта департамента] Игоря Ивонина, признанных виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество по предварительному сговору в особо крупном размере"), [бывшего замруководителя департамента градостроительства] Антона Мусихина, признанного виновным по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") и [бывшего гендиректора "Вологдагорводоканала"] Александра Присяжного, признанного виновным по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Изготовление поддельного официального документа")", - говорится в сообщении.

Осокин и Бутусов приговорены к четырем годам колонии общего режима со штрафом в 300 тыс. рублей, Ивонин - к трем годам лишения свободы условно. Мусихину назначен штраф в 100 тыс. рублей, Присяжному - к штрафу в 50 тыс. рублей, оба освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности, сообщили в суде.

Как установил суд, в рамках целевой программы строительства автодорог в Вологде была разработана проектно-сметная документация строительства транспортной развязки через железную дорогу Москва - Архангельск. Сметная стоимость переноса коммуникаций составила 215,7 млн рублей, в том числе водопровода и канализации - 140,7 млн рублей. В марте 2013 года Осокин, зная, что документация не прошла госэкспертизу и не утверждена, дал указания Присяжному перенести водопровод и канализацию за счет сил и средств "Вологдагорводоканала". Присяжный поручил подчиненным подготовить расчет и построить новый водопровод и канализацию. В апреле 2013 года Мусихин, осознавая, что работы проводятся вопреки требованиям законодательства, согласовал с Присяжным закупку материалов для строительства, Осокин согласовал с Присяжным закупку работ для строительства объекта. К августу 2013 года новые сети были построены.

Ивонин, зная об этом, подготовил документацию для проведения аукциона на выполнение этих работ на 187,5 млн рублей. Документы согласовал Мусихин и утвердил Осокин. Аукцион признали несостоявшимся, победителем избран единственный участник - ООО "СК Север" в лице Бутусова. Осокин, Ивонин и Бутусов похитили более 73,8 млн рублей через подставную фирму. В действиях Мусихина и Присяжного суд не усмотрел корысти, их действия были переквалифицированы.

По информации Генпрокуратуры РФ, прокуратура изучит приговор на предмет обоснованности переквалификации действий и назначенного наказания.