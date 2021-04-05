"Известия": Навального перевели в медсанчасть с симптомами ОРЗ

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Алексей Навальный, который содержится в исправительной колонии № 2 Владимирской области, переведен в медико-санитарную часть с признаками ОРЗ, сообщает в понедельник издание "Известия" со ссылкой на владимирское управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН).

По данным издания, в ходе плановой диспансеризации у Навального были выявлены признаки респираторного заболевания. "В связи с этим у него взяты все необходимые анализы, включая тест на коронавирусную инфекцию. Осужденный переведен в медико-санитарную часть, где находится под наблюдением медицинских работников. В учреждении проводятся плановые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание", - приводит газета ответ ФСИН.