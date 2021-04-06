На Камчатке два человека на снегоходах без вести пропали

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Двое мужчин на снегоходах пропали на Камчатке во время переезда из поселка Термального Елизовского района в сторону Верхне-Опалинских термальных источников. Спасатели и правоохранительные органы ведут поиски с применением всех возможных средств, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

"Камчатские спасатели совместно с полицейскими приступили к поискам пропавших снегоходчиков", - рассказали в пресс-службе.

По информации МЧС, мужчины выехали на снегоходах 3 апреля и должны были прибыть домой 4 апреля. Однако в назначенный день они не появились. Сообщение об исчезновении мужчин поступило спасателям 5 апреля от супруги одного из пропавшего.

Во вторник в район предполагаемого нахождения мужчин выдвинулась поисковая группа на двух снегоходах с нартами, с собой они взяли беспилотный летательный аппарат. К поискам присоединились также сотрудники полиции. В среду, 7 апреля, планируется продолжить поиски с помощью авиации: будет задействован вертолет Ми-8 МЧС России.

Последние несколько дней Камчатка находилась во власти циклона. В регионе мело, дул сильный ветер, отмечалась плохая видимость на дорогах. В районе пропажи людей погода нормализовалась, пасмурно, осадков нет.