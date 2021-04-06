В Петербурге полиция выявила создателей фейковых интернет-магазинов бытовой техники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Полицейские в Санкт-Петербурге пресекли работу организованной группы из пяти человек, которые занимались созданием в интернете мошеннических сайтов по продаже бытовой техники, на которых им удалось заработать порядка 10 млн рублей, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"По версии оперативников, организатором схемы стал 44-летний петербуржец. Именно он отвечал за создание сайтов и координацию их деятельности. Четверо остальных граждан в возрасте от 33 до 60 лет <...> отвечали за поиск "дропов", то есть подставных лиц, на банковские счета которых и поступала выручка интернет-магазинов", - говорится в сообщении.

По данным полиции, мошенническая схема заключалась в том, что в интернете создавался сайт с названием, созвучным с крупной торговой сетью. На сайте, оформленном под онлайн-магазин, посетителям предлагали купить бытовую и компьютерную технику по цене ниже рыночной, однако основным условием покупки была предоплата.

"После того, как покупатель переводил оговоренную сумму, продавец исчезал, переставая выходить на связь. Таким образом, злоумышленникам удалось заработать около 10 млн рублей", - отметили в главке МВД.

Полиция возбудила уголовные дела по статье о мошенничестве (159 УК РФ) и о мошенничестве с использованием электронных платежных средств (159.3 УК РФ). Дома у подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъята переписка с клиентами и банковские карты. Двое подозреваемых задержаны по статье 91 УПК. Полицейские устанавливают другие эпизоды мошеннических действий фигурантов дел.