Суд в Москве заочно арестовал соучредителя сети мебельных магазинов "Абитаре" Чуркина

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал соучредителя сети мебельных салонов "Абитаре" Михаила Чуркина по обвинению в убийстве, незаконном обороте оружия и ряде других преступлений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Чуркину, обвиняемому по ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц), ст. 222 (незаконное хранение оружия), ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе), ст. 223 ("Незаконное изготовление оружия") УК РФ, меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента его задержания или экстрадиции. Чуркин объявлен в международный розыск", - сообщили в суде, уточнив, что не владеют иной информацией о его личных данных. "В материалах, поступивших в суд, Чуркин числится безработным", - сказали в пресс-службе.

Однако источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о соучредителе ООО "Абитаре Армада".