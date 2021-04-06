В Петербурге гендиректор нефтяной компании отдал мошеннику сумку с 51 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Петербургская полиция возбудила уголовное дело о крупном мошенничестве после обращения генерального директора нефтяной компании, который сообщил, что отдал в центре города неизвестному мужчине сумку с 51 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В полицию обратился 70-летний генеральный директор нефтяной компании с заявлением о том, что 5 апреля около 11:30 мск на его мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником банка, который путем обмана и злоупотребления доверием, ввел заявителя в заблуждение и убедил его снять денежные средства со своего счета", - говорится в сообщении.

По данным полиции, мужчина также сообщил, что после звонка он ходил по разным банкам и снимал деньги со счетов. Затем он подошел к припаркованному Mercedes в центре города, сел в салон и отдал находившемуся там мужчине сумку с деньгами. "Со слов заявителя, кто находился в салоне иномарки и его приметы он не помнит, ссылаясь на то, что его разум был затуманен", - отметили в главке. Сотрудники МВД разыскивают злоумышленника.

Название нефтяной компании, гендиректором которой является мужчина, в полиции не уточнили.