В Дагестане почти 41 тыс. человек остались без света из-за сильного ветра

МАХАЧКАЛА, 6 апреля. /ТАСС/. Почти 41 тыс. человек остались без света в Республике Дагестан из-за сильного ветра. Об этом сообщается во вторник на сайте Минэнерго.

"Минэнерго РФ взяло на особый контроль восстановление электроснабжения потребителей в Республике Дагестан, где из-за сильного ветра с порывами до 25 м/с происходят отключения электросетевых объектов 6-10 кВ (ДЗО ПАО "Россети" - ПАО "Россети Северный Кавказ"). По данным на 08:00, без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 48 населенных пунктах (около 40 800 человек). Мощность отключенных потребителей - 38 МВт. Максимально без электроснабжения оставались около 144 500 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщили журналистам в компании "Россети Северный Кавказ", в Дагестане энергетиков перевели на особый режим работы.

"В зоне риска [находятся] потребители Ахтынского, Сулейман-Стальского, Дербентского, Каякентского, Магарамкентского, Буйнакского, Сергокалинского, Кизлярского, Тарумовского, Кумторкалинского, Хасавюртовского районов", - отметили в компании.