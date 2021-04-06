Часть Сахалина осталась без света из-за аварии

ТАСС, 6 апреля. Юг и центральная часть Сахалина во вторник частично остались без электроснабжения из-за аварии на подстанции, сообщили ТАСС в компании "Сахалинэнерго".

"Сегодня около 17:40 (9:40 мск) на узловой подстанции "Южно-Сахалинская" произошло отключение системы шин. Это привело к частичному ограничению электроснабжения острова. Через 10 минут подача электроэнергии части потребителей была восстановлена. Продолжаются работы по восстановлению штатной работы энергосистемы. Частично центральные и южные районы были без света", - сообщили в пресс-службе.

Точное количество отключенных потребителей не уточняется. По информации местных СМИ, пострадали потребители Южно-Сахалинска, Углегорска, Корсакова и Холмска.