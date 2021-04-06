Адвокат заявил, что у Белозерцева было много оружия с лицензией

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев имеет большой склад охотничьего оружия, которое было куплено в соответствии с выданной ему лицензией. Об этом ТАСС заявил его адвокат Алексей Шуварин.

"Белозерцев - заядлый охотник. У него довольно большой арсенал охотничьих ружей, на которые у него имеется лицензия. Что у него было изъято, я не знаю. Нас до сих пор не ознакомили с соответствующим протоколом обыска", - сказал защитник, комментируя слова следователя об изъятии у бывшего главы Пензенской области незарегистрированного боевого оружия.