Минский областной суд оставил в силе приговор о лишении свободы белорусского блогера

МИНСК, 6 апреля. /ТАСС/. Минский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на приговор белорусскому блогеру Владимиру Неронскому, который судом первой инстанции приговорен к трем годам лишения свободы за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок. Об этом сообщил во вторник сайт незарегистрированного Минюстом Белоруссии правозащитного центра "Весна".

"Судебная коллегия Минского областного суда оставила жалобу без удовлетворения, а приговор без изменений. Это значит, что на протяжении нескольких недель Владимир Неронский будет этапирован из следственного изолятора Жодино в колонию отбывать наказание сроком на три года", - отмечают правозащитники.

Ранее Неронского обвинили в том, что в его видеороликах "Слуцк для жизни" содержались призывы к действиям, нарушающим общественный порядок в Слуцке, Мозыре, Бресте, Бобруйске и Могилеве. Суд тогда признал, что делал он это в сговоре с блогером Сергеем Тихановским (супруг экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской) и политиком Николаем Статкевичем. Неронский также был признан судом виновным в публичном оскорблении председателя Слуцкого райисполкома Андрея Янчевского.

В ходе судебных слушаний в суде Логойского района Неронский признал вину в оскорблении представителя власти, но не согласился с обвинением в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Неронский был задержан 6 мая прошлого года по обвинению в организации несанкционированного массового мероприятия. 17 июня блогер был переведен в СИЗО в Минске. Ему наряду с другими соратниками Тихановского было предъявлено обвинение по статье 342 УК Белоруссии ("Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них"). Белорусские правозащитники считают Неронского политзаключенным и называют его одним из фигурантов "дела Тихановского". Самого Тихановского, находящегося под стражей, обвиняют в организации массовых беспорядков в ходе кампании по выборам президента Белоруссии.