Торговый центр, МФЦ, суд и ряд других объектов Люберец вновь проверяют из-за минирования

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб вновь проверяют ряд объектов в Люберцах после сообщений с угрозой взрыва. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступили сообщения по электронной почте о том, что здания судебных приставов, БТИ, МФЦ, городского суда и управления социальной защиты заминированы. Также неизвестный сообщил, что взрывное устройство заложено в ТЦ "Подосинки". На месте специалисты, проводится проверка", - сказал собеседник агентства. Источник не уточил были ли в целях безопасности эвакуированы люди.

Анонимные сообщения с угрозами взрывов, в том числе в учебных учреждениях, железнодорожных станциях, зданиях органов власти и филиалов банков в Люберцах поступают с начала года. Ни одно из сообщений не подтвердилось.