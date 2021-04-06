В Подмосковье проверяют 15 ТЦ, две ж/д станции в Люберцах после сообщения о "минировании"

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Неизвестные "заминировали" 15 торговых и торгово-развлекательных центров в Подмосковье, часть из них на время проверки в целях безопасности эвакуирована. Также из-за угрозы взрыва специалисты проверяют две железнодорожные станции в Люберцах. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.

"По последним данным, на территории Московской области сообщения о "минировании" поступили в 15 торговых центров. Среди них, ТЦ и ТРЦ в Красногорске, Коломне, Мытищах, Реутове, Люберцах, Химках, - сказал собеседник агентства. - В некоторых объектах на время проверки проведена эвакуация работников и посетителей".

Кроме того, по данным источника, специалисты экстренных служб, правоохранители, кинологи проверяют две железнодорожные станции - "Люберцы-1" и "Люберцы-2" из-за угрозы взрыва.

Ранее во вторник сообщалось, что восемь торговых центров в Подмосковье проверяют из-за угрозы взрыва. Среди них "Мега "Белая дача" в Котельниках, ТЦ "Подосинки" в Люберцах, ТЦ "Рио" в Коломне, ТЦ "Июнь" в Мытищах, ТЦ "Июнь" в Красногорске, ТЦ "Шоколад" в Реутове, ТРЦ "Мега" в Химках, ТЦ "Грант" в Люберцах.

Также во вторник неизвестные "заминировали" все магазины "Магнит", здания судебных приставов, БТИ, МФЦ, городского суда и управления социальной защиты в Люберцах. Там также проводится проверка на наличные взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ.