В Курской области выявили случай телефонного мошенничества на 7 млн рублей

КУРСК, 6 апреля. /ТАСС/. Правоохранители в Курской области возбудили уголовное дело из-за телефонного мошенничества на сумму около 7 млн рублей. Местная жительница передала аферистам все сбережения и оформила кредит, сообщила во вторник пресс-служба управления МВД России по региону.

"В Курске зафиксирован беспрецедентный случай мошенничества. Курянка отдала аферистам почти 7 млн рублей. По ее заявлению возбуждено уголовное дело, и проводятся оперативно-разыскные мероприятия", - говорится в сообщении. Подозреваемым в мошенничестве в особо крупном размере грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

По информации ведомства, жительница региона после телефонного звонка от якобы сотрудника правоохранительного ведомства, расследующего случай банковского мошенничества, обналичила свои сбережения и оформила около 5 млн рублей в виде банковского кредита. В итоге за две недели женщина перевела по разным реквизитам около 7 млн рублей.

"Собеседники уверяли, что как только "спецоперация" по разоблачению банковских служащих завершится - все средства будут возвращены. Мошенники продолжали требовать новые и новые порции денег, и курянка все же решилась обратиться в полицию", - добавили в пресс-службе.