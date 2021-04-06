В Астраханской области ветер сорвал кровли больницы, школы и библиотеки

АСТРАХАНЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Кровли районной больницы, сельской библиотеки и общеобразовательной школы в селе Черный Яр были сорваны порывами сильного ветра, который во вторник наблюдается на территории Астраханской области. Об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"6 апреля в оперативную дежурную смену поступила информация о срыве кровли по трем адресам Черноярского района села Черный Яр - ГБУЗ АО "Черноярская районная больница", МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания" и МБУ СОШ", - говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что пострадавших нет, на момент срыва кровли в школе учебный процесс уже был завершен. Однако элементы крыши библиотеки задели трансформатор.

"В МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания" элементы кровли повредили трансформатор, частично село Черный Яр [осталось] без электроэнергии. Восстановление ориентировочно в 16:00", - добавили спасатели.

По данным регионального МЧС, в течение дня 6 апреля в Астраханской области наблюдается сильный порывистый западный ветер 15-20 м/с, местами до 25 м/с.