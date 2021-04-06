Директор Астраханского заповедника сообщил о катастрофической ситуации с пожарами

АСТРАХАНЬ, 6 апреля./ТАСС/. Катастрофическая ситуация с природными пожарами сложилась в дельте Волги Астраханской области, где из-за обмеления Каспийского моря ежедневно фиксируются сотни очагов возгорания. Об этом ТАСС рассказал директор Астраханского государственного заповедника Николай Цымлянский.

"Тенденция на обмеление Каспийского моря идет с 2000 года. Сейчас мы находимся на низких отметках по уровню Каспия, где раньше была вода, сейчас появилась суша, которая полностью покрыта тростником, а сухой тростник горит с катастрофической силой, и тушить его с каждым годом все сложнее. В этом году практически вся дельта [Волги] выгорит. Там одновременно фиксируется сотни очагов пожаров. Уже сейчас большая часть дельты сгорела - сотни тысяч гектаров. Ситуация катастрофическая", - рассказал собеседник агентства.

По словам Цымлянского, каждый год сотрудники музея создают вокруг заповедника 80-километровые противопожарные разрывы, чтобы не пустить огонь на охраняемую зону, однако существуют заболоченные местности, которые осложняют борьбу с возгораниями.

"У нас есть заболоченные места, куда можно добраться только на вездеходе. Там нельзя сделать разрывы, потому что там - и не суша, и не вода. Это заболоченные участки, все поросшие тростником", - подчеркнул Цымлянский.

Пока сотрудники охраняемой зоны отстаивают у огня лесные насаждения и места обитания животных, но бороться становится сложнее. "В основном страдают места обитания, особенно, когда птицы на гнезде. Поэтому уже через 2-3 недели будут проблемы. Пока мы наблюдаем, что при пожарах птицы улетают. Но сейчас страдают места для гнездовья, кормовая база и воздух, потому что продукты горения никто не отменял", - сообщил Цымлянский, добавив, что в основном возгорания происходят по вине человека, который специально производит пал сухостоя ради нового тростника.

Ранее на территории Трехизбинского участка Астраханского государственного заповедника было зафиксировано горение камыша на двух участках на предварительной площади в 4,5 тыс. га. К борьбе с огнем были привлечены 40 человек, было задействовано 14 единиц техники. При ликвидации пожара удалось не допустить огонь на территории леса и кордона, также удалось сохранить места гнездования птиц и тропы для прохода животных.