СК возбудил дело по факту взрыва страйкбольной гранаты в хореографическом училище в Москве

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва страйкбольной гранаты учеником Московского хореографического училища, где пострадал подросток. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Симоновским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия)", - сообщила Иванова.

В рамках уголовного дела в ближайшее время будут допрошены сотрудники учебной организации, подросток и его родители. Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения на предмет халатности.

Днем 5 апреля в раздевалке Московского хореографического училища им. Л. М. Лавровского на Нагатинской улице 14-летний подросток взорвал в металлическом шкафу светошумовую страйкбольную гранату. В результате от взрыва пострадал находившийся рядом 11-летний ученик, он был доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.