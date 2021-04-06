Прокуратура направила в суд дело об убийстве бизнесмена фон Калмановича

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд уголовное дело в отношении трех обвиняемых в убийстве российского и израильского предпринимателя Шабтая фон Калмановича. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех участников организованной группы. В зависимости от роли каждого они обвиняются в убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия, разбое. Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу", - сказали в столичной прокуратуре.

Калманович был застрелен днем 2 ноября 2009 года. Киллеры выстрелили в него не менее 20 раз. Его водитель был ранен. Подозреваемые были задержаны в июне 2019 года. Выводы экспертиз подтвердили их причастность к убийству Калмановича.

Деятельность Калмановича

Шабтай Калманович родился в Литовской ССР, в 1971 году вместе с родителями выехал в Израиль, где окончил Иерусалимский университет по специальности инженер. Он занимался торговым и строительным бизнесом, а в 1993-1994 годах организовал в России вместе с Иосифом Кобзоном несколько фирм под названием "Лиат-Натали". Калманович был организатором гастролей в России звезд мировой величины - Майкла Джексона, Лайзы Миннелли, Хосе Каррераса. Он был также спонсором московской и петербургской баскетбольных команд "Спартак", а также каунасского "Жальгириса". В начале 1980-х годов Калманович считался одним из самых богатых людей среди выходцев из СССР в Израиле. В 1988 году ему инкриминировали разведывательную деятельность против Израиля в пользу СССР, он провел несколько лет в заключении и был досрочно освобожден в 1993 году.