Водитель иномарки сбил подростка, перебегавшего дорогу в Новой Москве

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Водитель автомобиля сбил мальчика, перебегавшего дорогу вне зоны пешеходного перехода в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На улице Александры Монаховой водитель автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего, который перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в главке, водитель находится на месте происшествия. Проводится проверка.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в результате ДТП пострадал 14-летний мальчик, он госпитализирован, предварительно, с ушибами и ссадинами.