Открывший стрельбу в Мэриленде был убит на базе ВМС США

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Неизвестный, открывший стрельбу во вторник в городе Фредерик (штат Мэриленд), был убит на территории военной базы Форт Дитрик. Об этом сообщил журналистам начальник полиции города Джейсон Лэндо.

Он рассказал, что неизвестный сначала устроил стрельбу в бизнес-парке Фредерика, не уточнив, вошел ли преступник в само здание. "После этого [он] отправился в Форт Дитрик, где был убит", - отметил начальник полиции, пояснив, что преступник проехал на машине до базы 6 км.

"У нас два разных места происшествия. Мы подтверждаем, что стрелявший был один. Общественность больше не подвержена риску. Все в безопасности", - заключил Лэндо. В результате инцидента два человека тяжело ранены и были госпитализированы.

В свою очередь, ВМС США в своем Twitter сообщили о стрельбе на базе Дитрик. "Стрелявший, санитар госпиталя ВМС, убит", - отмечается в сообщении.