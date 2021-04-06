Угроза взрыва ТЦ, ж/д станций и магазинов в Люберцах оказалась ложной

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Информация о минировании 15 торговых и торгово-развлекательных центров в Подмосковье, двух железнодорожных станций и всех магазинов сети "Магнит" в Люберцах оказалась ложной. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что 15 торговых и торгово-развлекательных центров в Подмосковье проверяют из-за угрозы взрыва. Среди них "Мега "Белая дача" в Котельниках, "Подосинки" в Люберцах, "Рио" в Коломне, "Июнь" в Мытищах, "Июнь" в Красногорске, "Шоколад" в Реутове, "Мега" в Химках, "Грант" в Люберцах, часть из них на время проверки в целях безопасности была эвакуирована. Также во вторник неизвестные "заминировали" все магазины сети "Магнит", здания судебных приставов, БТИ, МФЦ, городского суда и управления социальной защиты, а также две железнодорожные станции в подмосковных Люберцах.

"В данный момент проверка всех объектов завершена в Московской области. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества не обнаружены. Сообщения с угрозой взрыва, поступившие по электронной почте, оказались ложными", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, а также на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке нескольких иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".