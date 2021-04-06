Под Вологдой произошел пожар в здании бывшего льнокомбината

ТАСС, 6 апреля. Пожар в здании бывшего льнокомбината на площади 2 тыс. кв. м произошел в Вологодской области, погибших и пострадавших нет, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ по Вологодской области

По данным ведомства, в здании проводились демонтаж конструкций и сварочные работы. Локализовать возгорание пока не удалось.

"В 20:45 мск поступил сигнал о пожаре в трехэтажном кирпичном здании бывшего льнокомбината в поселке Красавино. Оно не эксплуатируется с 2009 года, принадлежит индивидуальному предпринимателю. Причины пожара устанавливаются. Там производили демонтаж конструкций, в том числе велись сварочные работы", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС.

По данным ведомства, на момент прибытия первых пожарных кровля здания горела открытым пламенем на площади 2 тыс. кв. м. Общая площадь здания - около 6,4 тыс. кв. м. "В момент пожара никого из посторонних в здании не было. Никто не погиб и не пострадал", - отметили в областном главке МЧС, добавив, что ближайший жилой дом расположен в 100 м от комбината, пожарные не допускают переход огня на него.

Сейчас на месте работают 13 пожарных расчетов, 29 человек, в том числе восемь расчетов от Вологодской области, еще пять - из города Котлас Архангельской области, который расположен недалеко от Красавино.