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В Южно-Сахалинске 83 дома и три соцобъекта остались без воды и тепла из-за аварии

Ремонтные работы планируется завершить к 11:00 мск

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 апреля. /ТАСС/. Крупная авария в энергосистеме стала причиной нарушения в среду тепло- и водоснабжения в 83 многоквартирных жилых домах, двух детских садах и одной школе Южно-Сахалинска. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"На данный момент услуги не подаются в 83 жилых дома, два детских сада и кадетскую школу. Без тепла остаются часть микрорайона 11, микрорайон 22, село Дальнее, несколько детских садов и некоторое количество точечных адресов", - рассказали в мэрии.

По информации администрации, авария привела к тому, что сети встали под избыточное давление, сопроводившееся гидравлическим ударом. Всю ночь посменно работали пять ремонтных бригад, были мобилизованы все силы Сахалинской коммунальной компании (СКК). Работы продолжаются, проблемы планируется устранить к 19:00 местного времени (11:00 мск).

Ранее сообщалось, что во вторник в 17:40 (09:40 мск) нарушилось энергоснабжение центральной и южной частей Сахалина в результате аварийного отключения шин на подстанции "Южно-Сахалинская". Под отключения попали около 400 тыс. потребителей. Губернатор Валерий Лимаренко взял ситуацию под личный контроль. Восстановить энергоснабжение поэтапно удалось только поздно вечером благодаря переводу на резервную линию. Прокуратура организовала проверку.

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