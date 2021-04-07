В Приморье возбудили дела о взяточничестве на 11 курсантов и преподавателя военного вуза

ВЛАДИВОСТОК, 7 апреля. /ТАСС/. Следственные органы Приморья возбудили уголовные дела в отношении 11 студентов и преподавателя военного учебного заведения по подозрению во взяточничестве, сообщает в среду пресс-служба военной прокуратуры Тихоокеанского флота.

"Военной прокуратурой Владивостокского гарнизона проведена проверка, в ходе которой установлено, что 11 курсантов одного из военно-учебных заведений, желая получить преференции при сдаче экзаменов, а также ликвидации имеющихся задолженностей по учебе, передали одному из преподавателей профильной дисциплины денежные средства в общем размере 219 тыс. рублей. По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки следственными органами в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 291 УК РФ ("дача взятки должностному лицу")", - говорится в сообщении.

Названия вуза прокуратура не уточняет. Уточняется, что в отношении указанного преподавателя ранее уже возбуждалось аналогичное дело.