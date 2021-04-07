Подростка госпитализировали после избиения бывшими одноклассниками в школе в Москве

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Бывшие одноклассники избили ученика восьмого класса в одной из школ в центре Москвы, подросток госпитализирован с переломами и гематомой. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"Вечером 6 апреля в полицию поступила телефонограмма из Детской городской больницы святого Владимира о том, что к ним доставлен 13-летний подросток - ученик восьмого класса. У мальчика переломы скулы и носа, а также гематома. Предварительно известно, что ребенка в школе избили бывшие одноклассники", - сказал собеседник агентства.

Пострадавшего госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии. Полиция по данному факту проводит проверку.