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Подростка госпитализировали после избиения бывшими одноклассниками в школе в Москве

У него обнаружены переломы скулы и носа, а также гематома

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Бывшие одноклассники избили ученика восьмого класса в одной из школ в центре Москвы, подросток госпитализирован с переломами и гематомой. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"Вечером 6 апреля в полицию поступила телефонограмма из Детской городской больницы святого Владимира о том, что к ним доставлен 13-летний подросток - ученик восьмого класса. У мальчика переломы скулы и носа, а также гематома. Предварительно известно, что ребенка в школе избили бывшие одноклассники", - сказал собеседник агентства.

Пострадавшего госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии. Полиция по данному факту проводит проверку.

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