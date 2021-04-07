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В Москве полиция начала проверку после "минирования" 27 ТЦ и здания Совета Федерации

На всех объектах угроза оказалась ложной

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Полиция Москвы начала доследственную проверку после полученных накануне анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в здании Совета Федерации, 27 торговых центрах и гостинице Radisson Blu Olimpiyskiy. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"По фактам "минирования" в Москве Совета Федерации, 27 ТЦ и гостиницы Radisson Blu Olimpiyskiy начата доследственная проверка", - рассказал собеседник агентства. На всех объектах угроза оказалась ложной.

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