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Водитель одной из попавших в Москве в ДТП машин напал с ножом на другого участника аварии

Столкновение произошло на Ленинском проспекте в районе дома 11/2, пострадавших нет

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Конфликт произошел между двумя водителями после ДТП на Ленинском проспекте на западе Москвы, один из водителей напал на оппонента с ножом. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Ленинском проспекте в районе дома 11/2 столкнулись "Газель" и два легковых автомобиля. При выяснении обстоятельств ДТП между водителем "Газели" и одной из легковушек произошел конфликт, в ходе которого последний, по предварительным данным, с ножом напал на своего оппонента. Конфликт удалось быстро решить, информация о пострадавших на данный момент не поступала", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС подтвердили информацию о ДТП на Ленинском проспекте. "Произошло столкновение трех единиц автотранспорта - "Газели" и двух легковушек. Пострадавших нет", - сказали в главке.

В департаменте транспорта Москвы уточнили, что в результате ДТП на Ленинском проспекте занято несколько полос. "Движение затруднено в сторону области. Выбирайте пути объезда", - сказано в сообщении департамента транспорта в Telegram-канале.

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