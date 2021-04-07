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При опрокидывании легковой машины под Тулой пострадали пять человек

Среди них двое детей

ТУЛА, 7 апреля. /ТАСС/. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали днем в среду при опрокидывании автомобиля ВАЗ-2106 на трассе в Богородицком районе Тульской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"В 11:30 на 18-м км автодороги Богородицк - Товарковский - Куркино в Богородицком районе произошло опрокидывание автомобиля ВАЗ-2106. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних пассажиров", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, информация о состоянии пострадавших уточняется. Обстоятельства совершения ДТП на месте устанавливают сотрудники полиции.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения региона, предварительно установлено, что трое пострадавших получили травмы средней степени тяжести, один - тяжелые. "Дети и мужчина находятся в состоянии средней степени тяжести, одна женщина - в тяжелом состоянии", - отметили в пресс-службе.

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