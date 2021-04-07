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Водитель пострадал после нападения на него с ножом в ходе дорожного конфликта в Москве

Пострадавшего госпитализировали, нападавший доставлен в полицейский участок

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Конфликт между двумя водителями после ДТП на Ленинском проспекте на западе Москвы закончился потасовкой, в результате которой один из них пострадал и был доставлен в больницу. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"После ДТП на Ленинском проспекте в районе дома 11/2 между водителями произошел конфликт, который перерос в потасовку. В результате один из его участников доставлен в территориальный отдел полиции, второй - в больницу для оказания медицинской помощи", - сказал собеседник агентства. Полиция по данному факту начала проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Днем в среду на Ленинском проспекте произошло столкновения "Газели" и двух легковых машин. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, при выяснении обстоятельств ДТП между водителем "Газели" и одной из легковушек произошел конфликт, в ходе которого последний, по предварительным данным, с ножом напал на своего оппонента.

В данный момент движение на месте автоаварии восстановлено, сообщили в департаменте транспорта Москвы в Telegram-канале.

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