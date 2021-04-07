В Подмосковье осматривают все школы, детсады и больницы после сообщения о "минировании"

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Анонимное сообщение поступило об угрозе взрыва во всех детских садах, школах и больницах в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о минировании всех школ, детских садов и больниц на территории Московской области", - сказал собеседник агентства.

Сейчас все эти здания осматривают кинологи с собаками на наличие взрывных устройств. 2 и 4 апреля неизвестный также сообщал о "минировании" всех этих зданий в Подмосковье, все угрозы оказались ложными.