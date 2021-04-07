Женщина арестована в Подмосковье по обвинению в убийстве

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Жительница Красногорска арестована по обвинению в убийстве сожителя и подруги из-за измены, ей предъявлено обвинение. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Врадий.

По данным следствия, в ночь на 6 апреля 53-летняя обвиняемая, придя в квартиру в Красногорске, уличила своего сожителя в измене со своей подругой. На почве ревности женщина несколько раз ударила ножом в область груди мужчину и подругу.