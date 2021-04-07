СК обвинил зампреда Госстройнадзора Ленобласти в злоупотреблении полномочиями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Заместителю председателя Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области предъявили обвинение по делу о злоупотреблении полномочиями с ущербом в размере 3 млрд рублей, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

"Заместителю председателя комитета предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия")", - сказала представитель ведомства.

Следователи считают, что чиновник допустил своими действиями приостановку строительства жилых комплексов "Тридевяткино царство" (Всеволожский район) и "Город детства" (Гатчинский район). "Указанные действия повлекли необходимость выделения бюджетных денежных средств, требующихся для завершения строительства объектов, на сумму свыше 3 млрд рублей", - отметили в СК.

В ведомстве отметили, что следователи в настоящее время обратились в суд с ходатайством о заключении чиновника под домашний арест. Имя чиновника в ведомстве не уточнили.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, в среду в следственные органы вызывали Дмитрия Лобановского, который является зампредом комитета. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.