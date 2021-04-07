Четыре человека пострадали в Тимашевске в ДТП с машиной скорой помощи

КРАСНОДАР, 7 апреля. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи в Тимашевске Краснодарского края, сообщили ТАСС в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД. Главврач Тимашевской центральной районной больницы Ольга Хомякова уточнила, что в ДТП пострадали четыре человека, в том числе пациент скорой помощи.

"7 апреля в 15:25 мск в городе Тимашевск на пересечении улиц 50 лет Октября и Ленина 30-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-21120, допустила столкновение с "Газелью", которая двигалась на красный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками синего цвета и звуковым сигналом", - сообщили в отделе пропаганды.

Хомякова добавила, что пострадали четверо - водитель скорой помощи, фельдшер, пациент и водитель легкового автомобиля.

"[Пострадавшие] доставлены в Тимашевскую ЦРБ, состояние средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь", - сказала Хомякова, отметив, что при необходимости будут проведены консультации краевых специалистов.