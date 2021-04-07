Прокуратура начала проверку после частичного обрушения строительных лесов в центре Москвы

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Таганская межрайонная прокуратура начала проверку после частичного обрушения строительных лесов при строительстве объекта в Большом Николоворобинском переулке в центре Москвы.

"В ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ, а также строительных правил и нормативов", - говорится в сообщении прокуратуры Москвы в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел около 16:00 в среду. "По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщилось, что из-за обвала строительных лесов перекрыто движение по Большому Николоворобинскому переулку.

"На месте работают оперативные службы. Движение перекрыто на нескольких участках: от Серебрянической набережной по Серебряническому переулку, в направлении Тессинского переулка (пропускают только проживающих в соседних домах), по Большому Николоворобинскому переулку от Малого Николоворобинского переулка в направлении Тессинского переулка", - уточняется в публикации.

В новость внесены изменения (19:28 мск) - добавлены подробности по тексту.