В Якутии при пожаре погибли четыре человека

ЯКУТСК, 7 апреля. /ТАСС/. Четыре человека погибли при пожаре в якутском поселке Чапаево, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Жертвами пожара стали четыре человека. Из квартиры мужчина вынес двоих детей 2017 и 2018 годов рождения, однако спасти их не удалось, они скончались. Погибла и мать детей, женщина 1993 года рождения, а также жительница соседней квартиры 1991 года рождения, которая скончалась в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

На месте работают следователь, сотрудники пожарного подразделения. Идет процессуальная проверка.

Ранее в Главном управлении МЧС России по Якутии сообщали, что пожар произошел в двухэтажном жилом доме, эвакуированы 18 человек, четверо - в бессознательном состоянии. Сообщение о пожаре поступило в 21:41 (15:41 мск).

Как добавили в ГУ МЧС, в результате пожара дом поврежден на площади 720 кв. м. В ликвидации пожара задействованы силы и средства хангаласского пожарно-спасательного гарнизона в составе шести единиц техники и 28 человек личного состава. Жильцы дома расселены по родственникам и в пункт временного размещения.