Площадь пожара на складе с бытовой химией в Люберцах составляет 1,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Площадь пожара на складе, где хранятся бытовая химия и спортивный инвентарь в Люберцах, составляет 1,5 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, площадь пожара 1,5 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства.

При этом источник ТАСС сообщил ранее, что площадь пожара - 2,4 тыс. кв. м. Пожар тушат по второму (повышенному) номеру сложности. "К тушению привлечено 86 человек и 24 единицы техники, от МЧС России - 48 человек и 13 единиц техники", - добавили в главке.

Информация о пожаре по адресу: Проектируемый проезд № 4296, дом 8, поступила в 17:51. Пожарные, прибыв на место, установили, что по всей площади частично административного, частично складского здания наблюдается густой черный дым. В главке уточнили, что на складе находятся спортивный инвентарь, бытовая химия, а также производится разлив шампуня.

В новость внесены изменения (19:08 мск) - передается с изменением площади пожара.