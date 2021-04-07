Суд вынес приговор сотрудникам самарской Госжилинспекции за хищение более 7 млн рублей

САМАРА, 7 апреля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Самары приговорил к лишению свободы на сроки по три и 3,5 года двух бывших сотрудников Госжилинспекции (ГЖИ) Самарской области - замруководителя Мельникова и специалиста 1-й категории Южного управления жилищного надзора ГЖИ Потапов, которые организовали преступную группу и похитили более 7 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как сообщал ТАСС, ранее по подозрению в мошенничестве был арестован экс-глава ГЖИ региона Андрей Абриталин. В прошлом году Октябрьский районный суд признал его виновным в совершении 48 эпизодов, во время которых он со своим заместителем получал зарплату и командировочные расходы за несуществующего сотрудника, а также оформлял туристические путевки за счет бюджетных средств. Абриталин признал вину и был приговорен к лишению свободы на пять лет условно с испытательным сроком пять лет.

"Октябрьским районным судом Самары постановлен обвинительный приговор в отношении Мельникова за совершение 16 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, и преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно за хищение денежных средств свыше 7 млн рублей из бюджета Самарской области путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, и Потапова за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ", - говорится в сообщении прокуратуры.

Суд установил, что Мельников до ноября 2015 года занимал должность главного консультанта Центрального управления контроля за сохранностью жилищного фонда Самарской области ГЖИ, а затем стал руководителем Южного управления жилищного надзора. В феврале 2015 года он вынес распоряжение о приеме Потапова на должность специалиста 1-й категории Южного управления жилищного надзора. Однако фактически Потапов свои обязанности не выполнял, при этом он получал зарплату и другие положенные выплаты. Зачисляемые деньги Абриталин и Мельников обращали в свою пользу и пользу Потапова, отметили в прокуратуре.

Кроме того, Мельников по предварительной договоренности с Абриталиным подготавливал документы о своих командировках в разные города России для выполнения своих должностных обязанностей. Однако сведения о необходимости командировок не соответствовали действительности, отметили в пресс-службе прокуратуры. Документы согласовывал Абриталин, а затем трое фигурантов делили деньги и распоряжались ими по своему усмотрению.

В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил.