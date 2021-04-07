Таможенник в Ленобласти незаконно пропустил в Россию фуру с 17 тоннами турецкой одежды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника таможенного поста "Торфяновка" на границе России и Финляндии в Ленинградской области из-за того, что он незаконно пропустил в Россию фуру, в которой находилось 17 тонн турецкой одежды. Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") в отношении инспектора таможенного поста международного автомобильного пункта пропуска "Торфяновка", - говорится в сообщении.

По версии следствия, таможенник знал, что фура не прошла таможенный досмотр, однако открыл шлагбаум и пропустил ее в Россию. Преступление, по данным СК, было раскрыто сотрудниками управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, у него дома проведены обыски.

Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении, в фуре находилось 17 тонн турецкой одежды. "Оценочная стоимость груза составила 17 млн рублей, размер неуплаченных таможенных платежей - около 7 млн рублей", - отметили в ведомстве.

Водитель фуры, по информации таможенного управления, задержан, возбуждено еще одно уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных пошлин по ч. 4 ст. 194 УК РФ. Вся незаконно ввезенная одежда изъята.